中國貿易順差破萬億　東盟穩居第一大貿易夥伴

日前，中國海關總署公布了7月外貿進出口數據。以美元計價，7月出口按年增長18%，高於預期的16.2%和前值的17.9%；進口按年增長2.3%，低於預期的4.5%，但高於前值的1%。貿易順差破萬億，達到1,012.6億元，再創歷史新高。



中國出口已經連續三個月提速。按月來看，7月份在上月非常高的基數上，再增長0.5%。3,329億美元的單月出口額已逼近去年12月的歷史單月最高水平。要知道，由於季節性和結算因素，每年12月的出口會較其他月份高。

7月份的出口額為什麼那麼高？首先，7月中國對東盟出口金額按年增速為33.5%。《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）紅利、東盟合作「壓艙石」作用繼續釋放。前7個月，中國對東盟進出口3.53萬億元人民幣，東盟穩居中國第一大貿易夥伴，佔中國外貿總值的15%，按年增長13.2%；與RCEP成員國進出口按年增長7.5%。7月，中國對RCEP貿易夥伴進出口1.17萬億元，按年增長18.8%，拉動整體進出口增長5.6個百分點。

東盟穩居中國第一大貿易夥伴。（新華社）

與此同時，「一帶一路」相關國出口數據同樣亮眼。中國對一帶一路沿線國家合計進出口7.55萬億元人民幣，增長19.8%，進口、出口增速均為19.8%。此外，中國對荷蘭、意大利、馬來西亞、新加坡、印尼、澳洲、印度、巴西的出口表現尤為突出，以人民幣計價，1至7月出口按年增速分別為 25.3%、37.4%、31.8%、31.8%、26%、24.2%、37%和28.9%。

另外，從中國消費品出口結果看，結構性亮點也很明顯。1至7月，中國機電產品和勞動密集型產品出口額增長最為顯著。前7個月，中國出口機電產品7.57萬億元人民幣，增長10.1%，佔出口總值的56.6%。

汽車出口增長尤為突出。隨着包括新能源汽車在內的品牌汽車市場競爭力不斷增強，中國汽車（包括底盤）和汽車零配件出口持續高增長，7月兩類商品出口金額按年分別增長64%和27.3%。光伏組件的出口表現也比較亮眼，為出口高景氣度提供了重要支撐。1至6月光伏產品出口總額約259億美元，按年增長113%。

同時，勞動密集型產品出口也同樣出色。7月箱包和鞋靴出口按年增速錄得35%以上，玩具出口按年增速達28%；服裝、紡織原料及製品用按年增長超15%。如果看1至7月，出口勞動密集型產品2.41萬億元，增長15.2%，佔18%。其中，服裝及衣着附件6,475.4億元，增長13.5%；紡織品5,814.5億元，增長11.9%；塑料製品4,021億元，增長16.3%。

今年第二季度以來美元匯率走高、人民幣匯率貶值，對出口也起到一定支撐作用。（Getty Images）

高盛分析指，上月出口數字錄強勁增長，主要是來自對歐盟、俄羅斯和東盟的出口，以及去年7月因颱風影響造成的低基數效應......

詳細內容請閱讀第330期《香港01》電子周報（2022年8月15日）《中國貿易順差破萬億是喜是憂？》