哲・古華拉：英勇的游擊隊員，古巴革命領袖

大概因為梁國雄前議員的紅色 T 恤，我們每個人都會認得哲・古華拉（Che Guevara）的臉孔。古華拉是馬克思主義者，是理論家與思想家；他是古巴革命領袖與古巴共和國建國的功臣，為了實現解放南美的革命，他獻身於游擊式的戰鬥，至死方休。

哲・古華拉（Che Guevara）（Wikimedia Commons）

通向革命者之路

哲・古華拉本名埃內斯托・古華拉（Ernesto Guevara），出生於阿根延，於首都的布宜諾斯艾利斯大學修讀醫學。在這段年青的歲月，古華拉從大學休學，以電單車環遊南美洲旅行（事實上因中途電單車壞了，所以剩下的路是用走的），但這絕不是讓人舒心減壓的旅遊，而是一趟艱難的旅程，他看到南美各國人民生活的苦況，目下之地皆只有社會不平等之下的貧窮、病苦的受害者，而根源是國家壟斷資本主義、新殖民主義與帝國主義，燃起了他終身投入於世界革命的志向。他回國後將經歷寫成《摩托日記》（The Motorcycle Diaries），這段故事於2004年被改篇成電影《哲古華拉少年日記》。

《哲古華拉少年日記》（The Motorcycle Diaries）電影海報（Focus Features）

1953年，古華拉與一生最親密的戰友與兄弟菲德爾・卡斯特羅（Fidel Castro），以游擊戰的方式，展開了長達六年的古巴革命。期間的1954年，古華拉在妻子伊爾達・加德亞（Hilda Gadea）的影響下首次接觸到馬克思與列寧的著作，在學習過程中結合了自己至今的經驗（包括環南美之旅），從此認同馬列的思想。

1959年革命軍成功推翻巴蒂斯塔政權，成立古巴共和國。卡斯特羅將古巴革命定性為人道主義的革命，這影響到古華拉，使他更強調馬克思人道主義的一面。不論是馬克思提出異化理論的早期《1844年經濟學哲學手稿》，還是晚期集大成之作《資本論》，古華拉都認為馬克思始終站在無產階級的一邊，真正將人與人性置於社會的中心，以此開展革命，這與西方其他抽象、甚至虛偽的人道主義不可混為一談。

01哲學曾回顧卡斯特羅的革命歷程：烽煙四起加勒比︰卡斯特羅與拉美反美

完全游擊戰手冊

古華拉以他在古巴革命中的勝利經驗，將游擊戰理論化，寫成《游擊戰》（Guerrilla Warfare）一書，值得在此原文節錄幾個段落。

古華拉認為古巴革命為後來的南美洲革命有三個貢獻，其中兩個是：

1. 人民力量可以戰勝反動軍隊； 2. 並不一定要等待一切革命條件都成熟，起義中心可以創造這些條件

游擊戰的基本戰術，在於：

游擊隊員應當完全熟悉其所處的地形、進攻和退卻的道路、迅速運動的各種可能性、人民提供支援的情況，自然，也要熟悉隱蔽的地方。

游擊戰被指是不光彩的戰鬥方式，古華拉這樣回駁：

有人輕蔑地稱游擊戰是「打了就跑」。游擊戰正是這樣。打了就跑，等待，窺探，再打了就跑。如此循環往復，不讓敵人有喘息之機。這一切似乎是消極的，然而，這種退卻、不正面作戰等特點，都來自於游擊戰的總戰略，而游擊戰的總戰略同其他任何戰爭的總戰略一樣，其最終目的，都是要贏得勝利，消滅敵人。

哲・古華拉《游擊戰》（Guerrilla Warfare）

對於使游擊隊堅持戰鬥下去背後的理想，他這樣寫：

游擊隊員為甚麼要作戰？我們應該得出的必然結論是：游擊隊員是社會的改革者，他們響應人民憤怒反抗壓迫者的呼聲，拿起武器，為改變那個使手無寸鐵的兄弟受侮辱受苦難的舊制度而鬥爭；他們反對一定時期統治制度特定的現狀，並全力以赴地（只要環境許可）打破這一制度的框框。 游擊隊員隨時準備獻出自己的生命，但是，每一個游擊隊員不是為了捍衛一種理想，而是為了把這種理想變為現實才隨時準備犧牲的，這正是游擊戰的積極因素。一小隊人，即廣大人民群眾所支持的武裝先鋒隊，看到比當前的戰術目標還要遠的將來，堅定不移地要達到一個理想，建立一個新社會，砸爛舊社會的枷鎖，最後取得為之而奮戰的社會正義，這確實是個奇跡。

最後，游擊隊必須：

要向人民明確指出，在合法鬥爭的和平環境中，不可能堅持爭取社會權利的鬥爭，因為和平恰恰是被那些保持其政權而違犯所制定的法律的壓迫者所破壞了。

古華拉在生命的最後時期，於南美的玻利維亞帶領游擊隊進行革命的戰鬥，而遭總統下達追殺令。1967年10月古華拉被游擊隊同伴出賣，曝露出他的營地位置，被政府軍俘虜，並被審訊與殺死。臨死前古華拉對行刑官說：「開槍吧！懦夫，你只是即將要殺一個人！」

尚－保羅・沙特：人終究是一種無用的激情

古華拉死後及發了全球的關注與悼念，然而這位革命英雄死後，卻跟卡斯特羅的命運有些相似，受到好壞參半的評價：一方面他仍被古巴人民當作對抗美國殖民的革命英雄，沙特（Jean-Paul Sartre）就稱他為「我們時代最完滿的人」；但亦有學者與評論指古華拉是反民主主義者，要求處死所有反革命分子，更承認「殺人是必要的」，因此是冷血的殺人暴君。

《英勇的游擊隊員》（Guerrillero Heroico）中的古華拉（Wikimedia Commons）

時至今天，我們在日常中亦不時會看到古華拉的身影，他的相片《英勇的游擊隊員》（Guerrillero Heroico）成為了二十世紀最有名的照片之一，但同時他這幅頭像亦被大量印在海報、水杯與襟章等無數的商品上。這位社會主義者諷刺地變成被資本社會消費的符號——在主流文化之中被用作為表達反主流態度的象徵。

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