《春秋戰國史話》：秦國之強大在於選賢任能，中央機構官僚化

春秋戰國時代，背後盡是貴族政治衰敗，華夏民族自救、民族和解與融合，以及各種治術與權謀的運作。《春秋戰國史話》作者為研究秦漢史的著名歷史學家張傳璽，憑這一冊小書，帶我們把握春秋戰國興亡背後的社會轉型脈絡。本文摘自書中第二章「二 中央集權制度的形成」。

戰國時期，諸侯林立，戰火不斷。各國為了富國強兵，準備打仗，都接受「事在四方，要在中央」（《韓非子・揚權》）的理論觀點，並以此為指導原則進行政治改革，有的改革相當徹 底。

（一）削弱世卿世祿制，實行中央機構官僚化

在中央機構中削弱世卿世祿制，在民間選賢任能，以改善和加強中央機構的工作效能，此事在春秋中期已經開始了。如齊桓公用管仲、鮑叔牙，晉文公用狐偃（子犯）、先軫，秦穆公用百里奚（五羖大夫）、蹇叔、由余，楚成王用令尹子文，楚莊王用孫叔敖等，都屬於打破原有等級制度，重用出身低下的人充當卿相的事例。但這在當時還屬於個別現象，國家尚無廢除貴族所特有的世卿世祿制度的明令，亦無用人要選賢任能的制度。創行這樣的新制度始於戰國初期，是為了適應富國強兵的需要。

《說苑・反質篇》唐代抄本（Wikimedia Commons）

戰國初期最早進行這類政治改革的是魏國。國君魏文侯任用平民出身的李悝（約前四五五—前三九五）為相，主持政治改革。李悝主張「食有勞而祿有功，使有能而賞必行，罰必當」，「奪淫民之祿，以來四方之士」（劉向《說苑・政理》）。李悝首先破例廢除了世卿世祿制度，選用有才能的人充當重要官職，以優厚的俸祿獎勵有功勞的人。他還制定《法經》六篇，即《盜》《賊》《網》《捕》《雜》《具》六律，厲行法治。又公佈《盡地力之教》，厲行「重農政策」。這次改革具有除舊佈新的意義和作用，推動了魏國的社會發展，使其國勢日益強大。繼魏之後進行改革的是楚國，主持改革者是吳起。吳起，衛國人，著名的政治家和軍事家，曾在魏國任西河郡（今陝西東部黃河西岸地區）守，約與李悝同時。魏文侯死，武侯立，與吳起不睦。吳起逃至楚國，楚悼王任用他為令尹，主持改革。吳起也認為楚國首先應當改革政治制度。他批評楚國現行的世卿世祿制「大臣太重，封君太眾」，「上逼主而下虐民，此貧國弱兵之道也」。提出「使封君之子孫三世而收爵祿，絕滅百吏之祿秩，損不急之枝官，以奉選練之士」（《韓非子・和氏》）。繼之進行改革的，還有趙烈侯時的公仲連。他任相時，「選練舉賢，任官選能」，「節財儉用，察度功德」（《史記》卷四三《趙世家》）。韓昭侯時申不害任相，「因任而授官，循名而責實，操殺生之柄，課群臣之能」（《韓非子・定法》）。齊威王時鄒忌任相，慎選官吏，提倡節儉，廣開言路，「群臣進諫，門庭若市」（《戰國策・齊策一》）。

《戰國策》（Wikimedia Commons）

改革最晚的是秦國，時在公元前三五九年之後。秦雖在春秋時期稱霸西戎，但其政治、經濟、文化都遠遠落後於中原地區。公元前四〇八年，秦國「初租禾」，進行過農稅改革。前三八四年，廢除了用人殉葬的惡習。次年，又自雍遷都櫟陽（今陝西臨潼東北）。後又設立市集，鼓勵交易，編制戶籍，社會狀況有所改善。雖是這樣，在中原地區諸侯國的眼中，秦國仍很落後。《史記・秦本紀》曰：「秦僻在雍州，不與中國諸侯之會盟，夷翟（狄）遇之。」前三六二年，秦孝公立，他對國內的現狀極為不滿，決心徹底改革，下令招賢。商鞅就於此時自魏進入秦國。他將李悝在魏國所行的改革經驗也帶進秦國，得到秦孝公的讚許，被任命為左庶長【註3】，主持變法。商鞅變法始於前三五九年，止於他去世的前三三八年，前後歷時二十年。變法的主要內容涉及政治、經濟、社會、文化，全面而深刻。但其重中之重、影響巨大而深遠的改革，是政治制度的改革。其基本內容就是徹底廢除「世卿世祿」制，建立新的符合中央集權制需要的官僚制度。如制定實行二十級爵制，這是一種「軍功爵」，有軍功者，可以授爵；有爵位者，可以據爵位高低而授官；無爵位者，雖為貴族，亦不得授官。再則是廢除分封制，實行郡縣制度等。【註4】

商鞅像（Wikimedia Commons）

這樣的變法一定會侵犯統治集團中一些人的既得利益，因而也會遭到他們的強烈反對。太子的師傅公子虔、公孫賈挑唆太子駟公開反對新法。商鞅下令劓公子虔，黥公孫賈，狠狠地打擊了貴族反動勢力。可是到前三三八年，孝公死，太子駟繼位，是為惠王。公子虔等乘機發動反攻，以「謀反」罪名將商鞅逮捕車裂。 5此事對秦惠王來說，是以個人恩怨殺害商鞅，這是一個歷史悲劇。但他在商鞅死後，繼續推行商鞅所創行的新法，所以秦國治理得比關東各國好得多。

清宮殿藏畫本《荀況》（荀子）（Wikimedia Commons）

各國在改革之後，所用官名並不一致，但總的情況是大同小異。中央主要長官稱相、丞相、相邦，為「百官之長」。楚則稱令尹，同於丞相。丞相上有太師、太傅、太保等，為國君的顧問，榮譽很高，但不管具體政務。丞相之下有卿、御史、廷尉、內史、司空、司寇等，分管庶政。博士備顧問。軍事長官有國尉、衛尉、司馬、將軍等；楚國稱為上柱國、柱國、將軍等。商鞅變法之後，秦國用人唯才，不論出身，因而吏治很好。當時著名的政論家趙國人荀子（荀卿）曾到秦國進行考察。《荀子・強國》記載其訪秦觀感說：秦國的官吏「出於其門，入於公門；出於公門，歸於其家，無有私事也。不比周，不朋黨」。這是秦國政權穩固、日益強大的重要原因。

註釋：

3. 左庶長，後在秦國所定二十級爵中排在第十級，為中等爵位。

4. 商鞅變法時，秦國地方一級行政單位為縣，以後才有郡。

《春秋戰國史話》

作者｜張傳璽

出版社｜香港中和出版有限公司

出版日期｜2020年5月

【本書內容獲「中和出版」授權轉載。】

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