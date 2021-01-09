西蒙・波娃︰女人男人本質有什麼不同？男女不平等的基礎是什麼？

不知你有否發覺，隨住年紀愈長，身邊的女性朋友好像「倒模」似的，都不自覺遵從同一套模式展開自己的人生︰小時候努力讀書，中學和大學時拍拖談戀愛，踏入社會工作幾年後，便和伴侶拉埋天窗（結婚），下定決心做一個別人眼中的賢妻良母。有時，不按照這個模式生活的女人，在別人眼中總覺得怪怪的，特別在傳統的中國社會，別人的流言蜚語和目光尖銳得能夠殺人，這使得不少女性朋友經常感到心慌，甚至有時候，即使別人不在場，自己亦會不自覺以這套標準自我審查一番。

亞里士多德曾言，哲學起源於驚訝。哲學有時候不需要給出絕對準確的答案，但能夠在日常生活中，靠敏銳的直覺，察覺人們日常認為理所當然的地方，根本不是理所當然，已經了不起。在上世紀，著名的存在主義女性主義思想家西蒙・波娃（Simone de Beauvoir）打破框架，指出為何女人要這樣生活？為何女人鐵定要按照戀愛、結婚和賢妻良母的三步曲來安排人生？女人和男人本質上有甚麼不同？男女之間不平等的基礎是甚麼？一連串連珠炮發的問題，令一眾認為男性至上的人暈頭轉向，不得不重新審視自己的立場。

西蒙・波娃（Simone de Beauvoir）

波娃的名字在當今，應該響貫各地學界，幾乎無人不知。在年輕時波娃的父母親關係並不融洽，父親一直想靠妻子的豐富家產發達，可惜世事往往沒有這樣簡單，結果她父親的「鴻圖大計」並沒有實現，一家人最後只能住進尚算過得去的房子。她的父親其實想要一個兒子而不是女兒，但上天既然送他一個女兒，他便只好把死馬當活馬醫，把女兒當作男孩子來培養。據說他的父親經常對她說「你有一個男人的頭腦」，事實上，思考方式這東西，其實無分甚麼男女，但在波娃看來，父親這個舉動應該是最頑固的性別定型。後來波娃在上大學時，遇上了她的終生伴侶尚—保羅・沙特（Jean-Paul Sartre），而波娃和沙特各自風流，但又能終生保持伴侶關係，成為了人們茶餘飯後的一大話題。

尚－保羅・沙特：人終究是一種無用的激情

女人與第二性

要數波娃的重要洞見，肯定就在她的大作《第二性》（The Second Sex）之中了。在書中她直截了當地指出，女人和男人肯定是天性的差別，但女性和男性則是社會文化建構出來的產物。到底是誰有權力一直操縱住歷史的進程和社會文化的建構﹖無疑是男性。在波娃看來，在以往數千年的歷史中，女人一直未能做回真正的自己，毋寧說，歷史上的女人其實是男人眼中的女人，亦即女人一直有意無意、半迫半自願地扮演男人心目中理想女人的形象。所以著作的名字《第二性》中的「第二」，實指從屬於「第一」的意思，意指女人一直以來都是作為男人的附屬而存在，而有第二性就有第一性，誰是第一性﹖就是自認為高高在上、凌駕於女人頭上的男人。

西蒙・波娃《第二性》（The Second Sex）（Vintage）

波娃非常清醒，她固然認為女人如此卑微，主要原因固然是男人壓迫的結果，但女人本身亦要負上部分責任。她深受伴侶沙特的存在主義哲學影響，認為人鐵定是自由的。人每個有意識的行為，都是人自願作出的選擇。這樣說來，女人作為男人的附庸，自己亦要負上共謀的角色。波娃竭力指出：男女之間的地位不平等，只是社會文化建構的結果，並不是先天地就被決定的；因此，女性絕對有可能改變現況，爭取兩性平等。由此可見，波娃一直希望爭取的，並不是女人能夠排擠掉男人，成為第一性，反過來打壓男人。尼采曾經指出：當你凝視深淵時，深淵亦凝視你；當你打倒一隻魔鬼，你如何不成為新的魔鬼呢？波娃真正希望的，是兩性都能平等共處，彼此尊重大家的自由，打破性別定型的刻板形象。

存在主義：沙特、波娃、卡繆

坦白而言，波娃的哲學思考始於反抗男性至上主義，但她最難得的是能夠保持異常的清醒，而沒有被憤怒蓋過自己的思考。她指即使有社會上有某些女人能夠凌駕於男人之上，亦不表示這就能夠改變整體社會中，女性的地位較低下的事實。哪怕有一個國家由女皇執政，這也沒有改變女人的次等地位，因為這位女皇所實踐的法律和社會，都仍然是男性意志的產物：整個社會結構模式，即為何社會是這樣子而不是那樣，都已經是由男性的產物。

西蒙・波娃未出版小說今年面世，追憶影響自己一生的密友

女性主義的大旗手

波娃一直希望以存在主義哲學鼓勵女性爭取自己的自由：女性不應該回避自己擁有自由這個事實，應該努力解放自己。如果女性還在懼怕承受自由，繼而迴避自由，甚麼欺騙自己並沒有自由，這樣女性就只會一直成為男人的附庸。波娃努力喚醒女性追求自由和自主，擺脫女人作為男人附庸的地位。因此，她被後人公認為西方女性主義的重要思想家，而《第二性》則被譽為女性主義的「聖經」。事實上在1949年這本著作剛在法國出版時，便引來多方讚譽，其中曾經跟沙特發生激烈爭論的人類學家李維史陀（Claude Levi-Strauss）便肯定了這部著作；然而這書亦引來相當多的詆毀，梵蒂岡教庭更將之列為禁書。但這正好從一個側面，肯定了《第二性》在思想史中的不可忽視的地位。

西蒙波娃《論老年》：為何它沒有如《第二性》成為「老年聖經」？

波娃的思想，啟發了後來眾多的女性主義思想家。其中赫赫有名的朱迪斯．巴特勒（Judith Butler）就提出了「異性戀矩陣」（heterosexual matrix），指的是一個性—性別—性向（sex-gender-sexuality）三元系統，它根據我們所看到的身體特徵推論出我們該如何行動。它表明社會的性別來自於身體的性（大部份時間是指外顯性器官），而性向就來自於性別。

女性主義的無睡意哲學：

西蒙・波娃：第二性 - EP78

巴特勒：酷兒理論 - EP99

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