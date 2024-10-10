渣打推2年及3年定息按揭計劃　中原按揭王美鳳﹕每月供款減7.5%

再有本地銀行推出定息按揭。渣打新推出的2年及3年期定息按揭，年利率均為3.25厘，其後為最優惠利率（P 5.875厘）減1.5厘，實際按揭利率為4.375厘。中原按揭董事總經理王美鳳指出，再有大型銀行推出定息按揭，既反映銀行對樓市及置業人士正面支持外，亦反映銀行對樓按積極取態。



王美鳳又指出，渣打推出的定息按揭計劃年利率為3.25厘，較目前按揭低0.625厘。若業主的按揭年期為30年﹑貸款額為450萬元，業主於定息按揭期內每月供款為19,584元，較市場按息減少1,577元或7.5%。

料傾向採用2年期定息計劃

王美鳳認為，基於現時處於減息周期初期,加上較多低息定按申請人傾向選擇定息期較短彈性相對較大之計劃，估計在相同定息率的選擇下或較多人選擇定息期較短之2年定息期。

王美鳳指出，最近於市場推出之低息定按計劃未設有現金回贈，而市場上現時之按揭現金回贈仍主要介乎貸款額之0.1%至0.3%為主，相信此因素不會影響用家選擇低息定按計劃；然而由於低息定按計劃未設有高存息戶口優惠（mortgage link），慣常愛用此類戶口停泊資金或儲蓄的用家則可能傾向選擇市場 H 按為主，用家可樓據計劃特點及自身情況去衡量選用市場上定息或浮息按揭計劃，相信按揭用家甚為歡迎於現時市場上有更多元化之浮息及定息按揭選擇。