凱滙次輪銷售　美聯布少明：有10組客欲購2伙　最高涉資4000萬

信置（0083）等牽頭發展的觀塘凱滙第一期今作次輪推售383伙。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行客人出席率8成，而入票方面，當中向隅客佔7成，3成則為新客。

以入票計，他指出7成為用家，3成為投資客；僅得2成多為80、90後客人。布少明又指，預計落成後呎租55元，年回報率約3厘半至4厘，故吸引投資客，並稱該行有10組客有意購2個單位，最高涉資4,000萬元。

他認為今日銷情理想，沽清機會相當大；有見該行接觸﹑持有較後籌號者亦有興趣來，相信下午有機會再現人龍。

布少明又指出，首張價單屬「震撼價」，即使最新價單有單位加幅5%，仍低於市場價；其相信凱滙熱銷下，帶動本月一手成交增至1,200 宗，較上月400宗大幅上升；料二手成交則約2,200宗。

中原：該行頭200號籌出席率8成

中原地產九龍董事蔡瑛琳表示，該行頭籌1至200號出席率達8成，當中3成半為投資客，6成半為用家。

她指出現時市區3房戶都要1,600萬至1,800萬元，該盤價錢相宜，吸引換樓客，但大手客則暫時少見。她又指出該行8成為復活票，2成為新客。