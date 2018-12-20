啟德第4B區2號住宅地明截標　市場料估值高達93億

啟德舊跑道區地皮持續推出招標，九龍啟德第4B區2號地盤將於明日（21日）截標。市場人士估計，該地估值為86億至93億元，每呎樓面地價約14,500至15,500元。

該地地盤面積約為97,393平方呎，指定作私人住宅用途，最高樓面面積達594,087平方呎。

預計落成後每呎3萬元

中原測量師行張競達表示，該地位處跑道中段，向市區方向，享市景，發展潛力不俗。他指出，上月中同區4號住宅地以市價樓面地價每呎15,497元批出，可見發展商為求市區優質地，仍會積極出價加強競爭力，料該地將成地價指標。張估計該地估值為92.1億元，每呎樓面地價15,500元。

普縉集團企業發展部總監（估值及物業管理）張聖典則預料，每呎樓面地價可達15,000元，估值約89億元，預期落成後每呎賣30,000元。

預計會建混合式豪宅

另外，萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，啟德有CBD2（第二個商業中心區）效應，項目具備相當優勢，又有海景，但生活配套缺少是一問題，加上中美貿易戰及本港的空置稅等政策會影響出價，但相信發展商會「各自計數」。

他預計該地估值為86億至93億元，每呎樓面地價約14,500至15,500元。林又認為項目會建混合式豪宅，料落成後每呎賣30,000元起，總發展成本約125億至140億元。