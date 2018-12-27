中國海外80.3億奪啟德第4B2住宅地　低於市場預期

地政總署公布，九龍啟德第4B區2號住宅用地，以80.3388億元，批予名發有限公司，其母公司為中國海外發展有限公司（0688），批租期為50年。該公司為出價最高的投標者。

美聯測量師行早前估計，該地皮估值約86.1億元，而中原測量師行則預計該地估值92.1億元，中標價低於市場預期。

有關地皮於上周五截標，合共收到6份標書，除中標者外，其他投標者的名稱及其母公司如下︰

（一）堡勁有限公司（參明有限公司）；

（二）Centenary Investments Limited（長江實業集團有限公司﹚；

（三）星龍香港投資有限公司（嘉華國際集團有限公司及信和置業有限公司）；

（四）Infinite Sun Limited（會德豐地產有限公司、新世界發展有限公司、恒基兆業地產有限公司及Empire Development Hong Kong (BVI) Limited）；及

（五）帝華（香港）有限公司（新鴻基地產發展有限公司）。

新九龍內地段第6575號的地盤面積約為9,048平方米，指定作私人住宅用途。最低的樓面面積為33,116平方米及最高的樓面面積可達55,192平方米。