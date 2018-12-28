政府下季推4幅地　合共1860伙　按季減少按近3成

政府公布下季將會出售4幅住宅用地，2幅來自啟德、1幅來自大嶼山、1幅來自元朗，4幅地合共提供1,860伙。政府在現財年度第3季同樣推出4幅地，涉及2,630伙，即來季供應按季大減770伙或29.3%。

另外，港鐵（0066）亦會就日出康城第11期進行招標，預計提供1,650個單位。至於市建局則會推出位於觀塘恒安街、及大角咀槐樹街的重建項目亦將會提供210個單位，加上私人重建項目可提供230伙，全季提供3,950伙。

發展局局長黃偉綸表示，現政財年度合共向市場推出13,850個單位。（林若勤攝）

來季擬售的4幅住宅用地分別位於大嶼山長沙嶼南道﹙約2.06公頃﹚、元朗大旗嶺﹙約0.1119公頃﹚、九龍啟德第4B區1號地盤﹙約0.9583公頃﹚，以及九龍啟德第4C區2號地盤﹙約0.977公頃﹚。

政府指出，連同今年首3季推出的9,900伙，全年合共推出13,850伙，較全年供應目標1.8萬伙低23%，亦較2017至18年度全年供應量下跌43%。政府指出，全年供應量為13,850伙，與早前宣布將未來10年公私營房屋供應比例由原來6比4，調整至7比3有關。

另外，政府亦會推出一幅位於啟德的商業用地作酒店用途，預料可供應480至800間房間。