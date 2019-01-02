2018年10大屋苑成交縮11%　盤點樓價升跌幅　有個屋苑勁升近7%

2018年12月，10大屋苑共錄得109宗成交，較11月微升3宗或2.8%，表現與上月相若。總結2018年10大屋苑共錄得2,088宗成交，較去年2,345宗減少11%，二手成交量為近10年新低。

黃埔花園呎價按年升6.9%

十大屋苑大部份屋苑成交量按年錄得跌幅，只有海怡半島及黃埔花園2個屋苑成交量增加。樓價方面，10大屋苑樓價走勢各異，部份屋苑樓價於年中創新高後掉頭回落，只有5個屋苑呎價錄得升幅，升幅介乎0.1%至6.9%，由低至高依次分別為新都城﹙升0.1%﹚、太古城﹙升1.8%﹚、嘉湖山莊﹙升2.8%﹚、 美孚新邨﹙升4.3%﹚、黃埔花園﹙升6.9%﹚。至於平均實用呎按年下跌則有映灣園﹙跌0.4%﹚、海怡半島﹙跌0.8%﹚、沙田第一城﹙跌1.5%﹚、麗港城﹙跌2%﹚。康怡花園則無升跌。

10大屋苑之中，黃埔花園去年「價量齊升」。﹙資料圖片﹚

全年計CCI約升4.2%

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年樓市先升後回，上半年發展商高價投地，帶動二手樓價屢創新高，加上新盤熱賣，樓市氣氛熾熱。樓市下半年負面消息較多，娥六招令樓市即時降溫，加上中美貿易戰全面爆發，市場投資氣氛轉差，二手成交量急跌，市場觀望氣氛濃厚。

他續稱，樓價下半年出現健康調整，全年計樓價指數CCI約升4.2%，升幅溫和。12月節日氣氛濃厚，買賣雙方提早「收爐」，二手成交量在低位徘徊，唯觀塘新盤銷情理想，更出現近月新盤罕見排隊搶購熱潮，反映市場購買力仍在，開價略低市價才能吸引買家承接。