悉尼樓價錄1980年代以來最大跌幅　分析料還會再挫

澳洲最大城市悉尼的樓價，自2017年高位已經回調11.1%，是1980年代以來最大跌幅。

高位回落11.1% 去年全年跌8.9%

《彭博》引述CoreLogic數據顯示，2017年高位至2018年底計算，悉尼樓價已經重挫11.1%，超過了2008年金融海嘯的9.6%跌幅。單是2018年，悉尼樓價就大跌8.9%。

澳洲樓價下挫4.8% 2008年最弱

澳洲全國平均樓價在2018年下跌4.8%，是2008年以來最大跌幅，亦較2017年10月高位回落5.2%。

樓價下跌的主要原因是政府收緊按揭。CoreLogic研究總監Tim Lawless指出：「按揭仍然會是2019年樓市回暖的最大障礙。」樓市疲弱已經令買家轉為觀望，他表示這種市場情緒「可能會繼續抑制樓市需求。」

不過，經歷了5年樓價大升之後，悉尼樓價仍然較2012年高出60%，也就是說，雖然樓市回調，但大部份物業價格仍然上升，佔按揭市場80%的銀行業亦有足夠緩衝應付樓價再跌。

悉尼是澳洲最大城市，去年樓價重挫8.9%，有分析估計還可以跌多10%。（路透社）

經濟學家料悉尼樓價 可能再跌10%

有經濟學家預期，悉尼樓價可能再跌多10%，而澳洲央行則開始擔心，樓價長期下滑會拖累消費。該行在2018年12月警告，如果主要銀行同時收緊信貸，經濟有可能會衰退。

澳洲樓市可能見史上最長及最大跌浪

Capital Economics澳洲及新西蘭高級經濟學家Marcel Thieliant預期，澳洲樓價最終會下跌12%，成為當地史上最長且最深的跌市。「這會導致物業投資下降，消費者的支出亦會減少，因為家庭會增加儲蓄來應對物業價值損失。」

另一大城市墨爾本，2018年樓價亦重挫7%。