長實趙國雄料今年樓價跌1至2成　開盤前會跟經紀講清佣金

人稱樓神、長實（1113）執董趙國雄出席美聯周年晚宴時表示，本港今年經濟有壓力，相對來講樓市風險較高，建議買家量力而為，借貸盡量不要太高。

他稱中美貿易戰不是短期，對香港經濟少不免。趙國雄認為納米樓未來有供應較多，相信較為受壓，調整幅度會較大 。

整體而言，他直言本港經濟前景相對較以往不穩定，預計今年樓價下跌10至20%，個別再視乎地區和供應而定。

趙國雄預計今年樓價下跌10至20%，個別再視乎地區和供應而定。（陳嘉碧攝）

視乎市價定開盤

至於旗下樓盤，趙國雄表示今年第一季會推出半山波老道項目，第二季將推與市建局合作的北河街項目，而日出康城第8期將於第四季推出，但日出康城第8期和北河街項目尚未取得預售樓花同意書。

定價方面，他指發展商起好樓都要賣，會視乎市場接受情況，參考市場價錢。

開盤前會講清楚佣金

被問到土地專責供應小組的報告，他認為報告是全面和詳細。當中對加快審批土地改劃用途的建議，趙表示建議值得參考，若能真的實行，加快增加本港土地供應，對樓市有穩健作用。

有關近日代理行家就佣金過低一事。趙國雄表示，不對個別樓盤評論，但集團一般會預早在開盤前講清楚佣金，就佣金收入調配資源，「預先有咗了解，咁就減少個誤會」。