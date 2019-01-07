私樓今年潛在供應3萬伙　新界佔六成　將軍澳大埔屯門成三大戰場

樓市雖然轉淡，但發展商仍手執大量新盤「應市」！利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，展望2019年，一手新盤將繼續主導大市，預測今年全港將有約107個全新一手私宅項目可成為潛在供應，合共將提供約30,112伙，數量較預測2018年的31,005伙回落2.9%，但仍處過去6年按年均有超過3萬伙的水平。

上述3萬個單位，指的是條件較成熟，有機會可於年內應市的總伙數，惟實際推售數量需視乎市況及發展商各自的部署而定，初步估計較貼近實際的推盤量約為18,000伙。

新界區17681伙 西貢、大埔、屯門攤分全港45%供應

按地區劃分，新界區繼續在項目及伙數方面遙遙領先另外兩區，共涉46個項目，單位總數達17,681伙，佔2019年整體供應約59%，當中並以西貢、大埔及屯門區佔最多，三區合計已有13,440伙，佔全港比例近45%。

西貢區主要受惠全港最大供應庫──將軍澳日出康城共3期、4個項目的3,712伙帶動，連同區內另一大型石角路項目的1,518伙等，整個西貢有多達11個項目，合共提供5,319伙新盤單位，成為全港潛在供應最多的分區。

大埔區今年也有4個項目有機會應市，當中兩大逾千伙的焦點項目分別是中國海外（0688）的天鑽及億京的海日灣2期，各自提供1,620伙及1,408伙，連同兩個規模相對較小的白石角項目，整個大埔區有4,279伙潛在新盤，為第二最多的分區。

至於屯門區年內亦有9個項目可推出，共計有3,842伙，當中值得一提的是，區內有今年最大的單一項目──恒地（0012）系內香港小輪（0050）及帝國集團合作發展的掃管笏青山灣項目（屯門市地段第547號）共涉1,630伙，相信發展商稍後將公布分期發展的詳情。