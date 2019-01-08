九肚富豪•山峯日內上樓書　百利保范統料樓市淡風不會吹太耐

百利保（0617）及富豪（0078）表示，旗下合作發展項目沙田九肚「富豪•山峯」日內將上載樓書，首輪打算招標形式推售。

百利保執行董事兼首席營運官范統表示，期望於過年前後取得滿意紙，就會開始銷售，首輪暫定以招標形式推售，率先推出第八座分層單位和部份洋房。

百利保執行董事兼首席營運官范統﹙中﹚料，樓市淡風不會吹太耐。﹙陳嘉碧攝﹚

特色單位意向呎價近4萬

他透露標準分層式單位的意向呎價1.8萬元，洋房則為3.5萬元一呎，特色單位約近4萬元。范指每個單位最少可認購一個車位，洋房及部分特色單位可認購兩個車位。

對現時樓市吹淡風，范認為淡風不會吹太耐，貿易戰的影響更多的是心理影響，而且已見到中美兩國關係緩和，有望第1季傾好條件。故他預計樓價跌到今年第2季，相信外圍經濟氣氛好點後，樓價到第3季會平穩並拾步而上。

因此，他指出市況不影響集團投地，投地競爭激烈和涉資巨大，集團會繼續收購重建，已完成筲箕灣、深水埗和皇后大道西項目的舊樓收購，分別涉及5,000至7,000呎樓面面積。范稱，皇后大道西項目已開始清拆，其餘兩個項目有機會再向兩面延伸繼續收購。

九肚富豪•山峯洋房為3.5萬元1呎，特色單位則約近4萬元。﹙陳嘉碧攝﹚

設「三合苑」特色戶

范指，隨後示位會開放予其VIP客戶和代理參觀。是次開放3組示範單位，第一組包括1個交樓標準單位及1個連裝修單位，為第8座9A單位，四房兩套間隔，實用面積1,625平方呎。而第二組是旁邊的第8座9B單位，為連裝修示範單位。

最後是第8座11樓之特色戶，四房四套間隔，實用面積2,430平方呎，實用面積不包括正中所設692平方呎的平台，以及2,078平方呎天台花園。他稱此設計為三合苑，由三面間隔包圍正中的天井中庭。

項目提供136個分層單位，面積約1,600至3,300平方呎。另有24座獨立洋房，實用面積2,200至5,500平方呎。