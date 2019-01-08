大欖The Carmel首批最平呎價9488元　557萬可買兩房　明日起收票

再有新盤以呎價低於萬元定價。永泰地產（0369）位於青山大欖新盤The Carmel公布首張價單，其中位於第2座1樓A室、實用面積為587平方呎的兩房單位，定價為556.95萬元，即呎價為9,488元。

發展商亦以「實現換樓夢想 回到2015」作形容，公司執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖則稱這是「山城心動價」，並指出項目不設折扣。

首批50伙 1房單位佔7成

鍾志霖指出首批單位共有50伙，分別為4伙開放式﹑35伙1房戶﹑11伙為兩房戶，實用面積為279至805平方呎，會從明日起收票，最快在下周開售。未來亦會以招標方式推出洋房，面積為1,000至4,000平方呎。

區內最近推出的新盤的萬科（香港）去年9月推出的上源，當時折實後最平呎價為9,878元。嘉里建設（0683）則於2015年11月推出的掃管芴滿名山，首批單位折實呎價為9,186元。

翻查資料顯示，永泰於2013年8月以5.63億元奪得The Carmel所在地皮，以可建樓面面積15.9萬平方呎計算，每平方呎樓面地價為3,534元。

陳永傑指發展商開價有誠意

鍾志霖指出最平呎價較青山公路呎價為3至4成折讓，預期未來將會有加價空間。他又指出今次公司會為買家提出「CARMEL 1100」付款計劃，買家最高可獲8成按揭，首3年供息不供本。

對於今次The Carmel首批開價，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，發展商開價具誠意，相信銷情理想，並預料細單位會搶手。