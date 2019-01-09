已故作家林燕妮寶馬山花園物業流拍　拍賣行：叫價太高難賣出

著名女作家林燕妮生前買入的北角寶馬山花園單位，今日於忠誠拍賣行進行拍賣，惟無人承接而被收回。該行拍賣部總經理鄭世傑表示，今月銀主盤數量較上月微升，惟低於市價兩至三成的「無契」樓去貨難度較大。

另有兩個銀主盤無承接

拍賣行推出22項物業拍賣，包括林燕妮的北角寶馬山花園3座低層單位，該單位實用面積567平方呎，開價1,280萬元，每呎售約2.25萬元，最終無人承接而被收回，另外兩個銀主盤亦無人承接。

該行拍賣部總經理鄭世傑表示，北角寶馬山花園較少二手盤放售，市場需求較大，但該單位以1,280萬元開價，高於市價約1至2成，故難以賣出。他認為若叫價低於市價5至10%便能順利放售。

鄭世傑指出，若林燕妮生前擁有的單位叫價低市價5%至1成，相信可以順利賣出。（林樂謙攝）

銀主盤數量微升 來季拍賣市況「中下」

樓市轉淡引發銀主盤湧現的憂慮，鄭世傑表示，今個月銀主盤數量較上月僅微升數個百分點，價格未見調整，去貨速度亦較以往慢。他指正常銀主盤的減幅空間不大，與市場估價接近。至於低於市價兩至三成的銀主盤一般為「無契」樓，由於銀行不會承造按揭，買家需要「Full Pay」買入，故去貨的難度較大。

他稱現時拍賣物業流量快，部分單位在進行拍賣前已售出，拍賣場地亦多人睇樓，惟出價較低。未來一季，他認為拍賣行市況僅能以「中下」形容，原因是貨源不多而價格無大轉變、樓價持續向下調整，以及經濟環境轉差。

是次拍賣有1個車位及1個寫字樓單位獲承接，其中大坑宏豐臺2號地下車位以80萬元成交，而牛頭角大業街15及17號永富工業大廈9樓單位則以43萬元承接。