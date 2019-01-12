【大埔天鑽開售‧持續更新】傳共售出469伙　佔今日推售單位近97%

【21:26更新】中國海外（0688）位於大埔的新盤天鑽，今日開售486伙。市場消息指，今日售出469伙。即售出今日推售的單位96.5%。

【20:21更新】截至晚上8時21分，已售出469伙。

【19:27更新】截至晚上7時27分，已售出457伙，即售出逾9成單位。

【18:41更新】截至下午6時24分，暫沽出419伙，賣出逾8成單位。

【17:19更新】截至下午5時18分，暫沽出367伙，佔單位總量約7成半。

【15:20更新】截至下午3時17分，暫沽出約55%單位，涉264伙。

【14:19更新】截至下午1時53分，暫沽198伙，已售出近4成單位。

【13:10】截至今日中午12時45分，已售出154伙。

有大手客斥資逾1,200萬元購入2伙，包括1伙3房戶以及1伙1房戶。買家為一對居於大埔區的80後兄弟，有感項目價格合適，且方便照顧家人，故斥資買入2個單位自住。

中國海外地產董事總經理游偉光今早曾表示，大部分客戶皆選購1個單位，認購反應屬預期之內，考慮今晚加推單位，價格加幅視乎買家反應。

該盤以低市價開售，吸引逾7,500張票，超額認購逾14倍。首輪486伙，包括1至3房單位，首張價單涉324伙，提供最高折扣優惠18.5%，折實平均呎價12,800元；加推第2號價單共162伙，折實平均呎價12,995元。