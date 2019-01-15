嘉華料最快農曆新年後推白石角嘉熙　售價視乎市況而定

嘉華國際（ 0173）營業及市場策劃總經理（香港地產）溫偉明預料，今年樓市會平穩，樓價將視乎地區而定，部分偏遠地段或會繼續下調。

他指出，上屆政府推出不少的土地，惟部分較偏遠，因此若位置較遠、吸納量慢，以及配套較差的地區，在貿易戰等不明朗因素下，銷售或會較為緊張。

嘉華國際營業及市場策劃總經理（香港地產）溫偉明表示，若政府增九成按揭的樓價上限，市民會更易上車換樓。

放寬按揭成數大方向正確

目前樓市轉吹淡風，政府有意放寬按揭成數。他認為大方向是對的，因過去收緊成數，影響市民上車及換樓，若增九成按揭的樓價上限，「市民上車換樓都易一點。」

今年推盤策略方面，年中將推出另一個位於啟德的新盤，涉及1,000伙，戶型由開放式到4房。並會推售白石角嘉熙餘貨300至400伙，以及嘉林邊道豪宅項目。他指出，白石角嘉熙已沽出約710伙，主要為3房及特色戶，最快農曆新年後重推，售價有機會跟隨市況調整，「依家（個市）上得快回得快，可能到時開又上番。」

另外，已入伙的啟德住宅項目「嘉匯K.CITY」，今日率先向傳媒公開現樓住客會所，當中包括健身室、泳池及Co-working Space等項目，亦專程引入以飛機引擎、及飛彈製成的藝術品，以配合「啟德舊機場」的主題。