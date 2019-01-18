佳源國際「龍床盤」菁雋將加優惠重推　代理：可能要減價至少20%

內房商佳源國際（2768），一度傳出無力償還到期債券，令股價暴瀉八成，昨日澄清後，今日（18日）股價一度大幅反彈近1倍。而佳源還有另一個焦點，就是旗下位於屯門的新盤，即外界稱為「龍床盤」的菁雋。

菁雋開售至今僅售兩伙，為去年銷情最差新盤。其合作「拍檔」、陞域集團主席、「舖王」鄧成波兒子鄧耀昇，出席活動後表示，農曆新年後加優惠重推，但條件有待與佳源商量，或意味住會變相減價推售。

陳永傑料項目或需減價兩成，才可重新吸引市場目光。（資料圖片）

菁雋去年11月為首批73伙開價，平均呎價為16,937元，惟項目面積最細﹑只有128平方呎的單位，並無在價單之內。同年12月正式開售27伙，首日只售出2伙，其後再無錄得成交。

中原陳永傑﹕或減價3成才有競爭力

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，若菁雋最終要減價，預料或至少要較上一張價單減價兩成，才可以重新吸引市場目光，「你減20%都只是跟返個市場價，其他如觀塘、白石角及大埔的新盤都比市價低了兩成，（菁雋）可能要減3成先有競爭力。」不過他指出，雖然菁雋的面積較細，但相信對部分單身或申請不到居屋的人士有一定的吸引力。

至於近日新盤銷情似乎有反彈的跡象，陳永傑分析指，由於有數個新盤同時開售，而且都減價賣樓，令市場氣氛好轉，「反映市場仲有購買力，大家競爭下，發展商開價有調整。」