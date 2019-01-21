【新盤戰報】周末一手錄逾640宗成交　四新盤連環開價混戰

一手新盤戰況激烈，上周末錄得逾640宗成交，大部分來自三個新盤，土瓜灣Downtown 38、大埔天鑽及屯門The Carmel。有見及此發展商紛紛加推單位應戰，Downtown 38次輪加推66伙；白石角逸瓏灣8加推60伙，本周三共推售228伙。

Downtown 38次輪加推66伙 較上張價單提價6.3%

新鴻基地產（0016）旗下土瓜灣Downtown 38在上周六即日沽清首輪155伙後，發展商隨即加推66伙，折實平均實用面積呎價19,780元，較上張價單提價約6.3%。另餘下7伙特色戶或會作招標出售，本周內會公布銷售安排。

該批單位涵蓋46伙1房單位及20伙兩房單位，折實售價565.38萬至793.79萬元，折實呎價18,721至20,913元。入場單位為5樓K室，實用面積302平方呎，折實售價565.4萬元，折實呎價18,722元。

逸瓏灣8加推60伙提價最多1% 周三推首輪228伙

信置（0083）旗下大埔白石角逸瓏灣8加推60伙，本周三共推售228伙。撇除樓層、景觀等因素，該批提價0.5%至1%。

第3號價單涉及19伙兩房單位及39伙3房單位，以及兩伙連平台花園特色戶，折實售價643.79萬元至1,240.67萬元，折實呎價13,006至18,685元。

市場消息指，截止昨日晚上8時，項目累積收約830票。以周三推售228伙計，超額約2.64倍，明日將會截票。

大埔天鑽上周六次輪發售486伙，即日賣出322伙，佔該輪約82%。（高仲明攝）

The Carmel昨日首輪發售已沽117伙

永泰地產（0369）屯門青山公路The Carmel早前以最低9,488呎價吸引買家，昨日首輪發售118伙，即日賣出108伙，連同早前招標售出9伙，暫沽117伙。該批單位成交售價332萬至1,076.7萬元，成交呎價由9,488至13,408元。

大埔天鑽上周六推486伙即日沽82%

中國海外﹙0688﹚旗下大埔天鑽兩輪共推出972伙，上周六次輪發售486伙，即日賣出322伙，佔約82%。該單位折實售價451.84萬至1,060.6萬，折實呎價11,105至14,556。連同首輪售出單位，兩輪共賣795伙，套現逾35億元。