啟德維港海景商業地暫收5份截書　新地再接再厲入標投地

啟德第4C區3號的維港海景住宅地由新地（0016）以112.6億元奪得，同屬機場跑道區的商業/酒店用地--啟德第4C區5號地盤亦於今日（25日）截標。現場所見暫收5份標書，信置（0083）、長實集團（1113）﹑建灝地產獨資入標，新地與鷹君（0041）亦有入標。

建灝：出價不考慮近期市況

建灝地產行政經理林綺華表示，地皮鄰近啟德郵輪碼頭，但認為與新地所投得的住宅地性質不同，不會參考該成交價。

至於發展商不可將項目拆售，她指出價會因應賣地章程作考慮。至於近期樓市吹淡風，但落成需時，因此不考慮近期市況。

信和今早亦布派代表前往政府總部，入標啟德跑道商業地。（許世豪攝）

市場估值介乎89至95億元

地皮面積102,043平方呎，指定作非工業（不包括住宅、倉庫、加油站，但包括酒店用途），最高可建總樓面為612,256平方呎，地積比約6倍。

地盤最大上蓋面積受限，不可多於地盤範圍70%，以及高度限制不得高於香港主水平基準95米。此外，賣地章程規定發展商不可將項目拆售。市場人士預料地皮估值約89億至95億元，每呎樓面地價為14,500至15,500元，可發展六星級全維港海景酒店及「超甲級」寫字樓項目。