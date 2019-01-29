去年工商舖成交金額近1500億　創歷史第三高

去年工商舖樓宇買賣涉資逼近1,500億元，創歷史第三高。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2018年工商舖樓宇買賣合約登記全年錄9,310宗及1,495.2億元，金額創自1996年有紀錄以來歷史第三高，僅低於2012年1,891.0億元及2017年1,572.8億元。

宗數方面，今年的數字繼2013年10,625宗後，再次迫近10,000宗水平，並創下5年新高。

商舖成交額跌近4成

寫字樓方面，2018年錄2,024宗及619.6億元，宗數跟去年2,045宗相若，金額則打破2015年歷史高位619.17億元後，創下自1996年有紀錄以來的歷史新高。全年計，登記金額較大的成交包括尖沙咀山林中心全幢，價值7.28億元。

工業方面，2018年錄5,615宗及452.1億元，較2017年5,018宗及449.30億元上升11.9%及0.61%。宗數創自2012年歷史高位9,253宗後6年新高，金額則僅低於2012年478.54億元的歷史高位，創下自1996年有紀錄以來的歷史次高。全年計，登記金額較大的個案包括荃灣永南貨倉大廈全幢，價值21.63億元。

商舖方面，2018年錄1,671宗及423.5億元，較2017年1,885宗及667.6億元下跌11.4%及36.6%。今年工廈拆售項目明顯減少，以致登記數字下跌。全年計，登記金額較大的個案包括中環皇后大道中9號嘉軒廣場一宗登記，價值13.37億元。