啟德維港海景商業地流標　地政總署：地價標金未到價

估值近百億海景商業地流標！地政總署今日公布，屬機場跑道區、啟德第4C區5號地盤商業/酒店用地流標，因為地價標金未達到政府就該用地所定的底價，政府不會出售該土地。

該地皮累收9份標書。入標者為︰信置（0083）、長實集團（1113）﹑遠東發展（0035）、建灝地產、新地（0016）、九倉置業（1997）、Astute Max Limited、嘉華（0173）與鷹君（0041）亦有入標。

政府表示不會就投標者的出價作出揣測，實際上出價往往視乎種種因素，例如每幅用地對個別投標者的吸引力，投標者就着市場情況、企業情況及發展策略作出的考慮等等，會在適當時候考慮推出該啟德用地的安排。

地皮面積102,043平方呎，指定作非工業（不包括住宅、倉庫、加油站，但包括酒店用途），最高可建總樓面為612,256平方呎，地積比約6倍。地盤最大上蓋面積受限，不可多於地盤範圍70%，以及高度限制不得高於香港主水平基準95米。賣地章程並規定發展商不可將項目拆售。

早前有測量師預期，市場人士預料地皮估值約89億至95億元，每呎樓面地價為14,500至15,500元，可發展六星級全維港海景酒店及「超甲級」寫字樓項目。