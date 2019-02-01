上月一手買賣登記2168宗　按月大增4.6倍　凱滙​、天鑽撑起近8成

近期樓市回暖，一手市場帶動下，亦刺激二手成交大增。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今年1月份的樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）錄得5,586宗，按月大升83.9%，創5個月新高；涉及金額總值706億元，按月增64%，創半年新高。

凱滙、天鑽​包攬上月一手登記量

一手樓方面，上月錄得2,168宗，按月大增4.6倍，總值282.8億元，亦按月顯著上升近1.5倍。1月份宗數創去年10月以來3個月新高，金額則創去年7月以來半年新高。

登記主要來自信置（0083）旗下的觀塘凱滙，兩期項目共錄1,427宗，佔上月一手登記量66%。其中凱滙一期錄867宗總值105.87億元；其次為凱滙2期，錄560宗總值68.19億元；第三才為中海外（0688）旗下大埔天鑽，錄271宗總值20.23億元。三大新盤合共1,698宗，佔1月份一手登記量78%。

嘉湖山莊上月最多買賣 涉37宗

至於二手市場，1月份錄得2,209宗，按月增加40.1%，總值157.3億元，按月升29.2%。黃良昇指出，居屋攪珠後，向隅客回流二手市場，加上觀塘凱匯熱賣，帶動整體市場氣氛向好，刺激二手宗數創2018年8月份3,073宗後5個月新高。

以大型屋苑計，上月嘉湖山莊錄得最多買賣登記，涉及37宗；而沙田第一城28宗、太古城22宗，以及美孚新村20宗。