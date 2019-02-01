傳海航售啟德地予會德豐　黃光耀﹕不方便評論

海航集團旗下的香港國際建投（0687）今早停牌，並指出有待刊發出售子公司公告，在中午時《南華早報》便報道，指出海航擬將由香港國際建投持有的啟德地，以74.4億元售予會德豐（0020）。會德豐執行董事黃光耀表示，暫時不方便評論。

近日啟德商業地流標，他稱多個發展商入標反映市場看好啟德地發展，惟與政府估價有出入，集團會繼續留意同區商業地。

黃光耀表示，去年5個住宅項目相繼入伙，逾2,656個單位已完成收樓，售樓金額約為260億元。今年將推售將軍澳日出康城第7期及觀塘茜發道等項目，涉逾2,000伙，料分別於上半年及年底發售。

不評論海航賣地一事 料全年樓價有8%升幅

對於樓市走勢，他認為樓市調整期接近完成，預期今年樓市將平穩發展，全年料有8%升幅，又料豪宅升幅較佳。去年第4季負資產宗數上升，他認為對市況影響不大。

會德豐（0020）常務董事黃光耀指，集團6個項目將推出豬年優惠，購入指定95伙物業可獲1%折扣優惠（梁鵬威攝）。

餘貨95伙可享1%折扣優惠

他表示，何文田ONE HOMANTIN等5個新盤於今年1月錄得15宗成交，套現2.84億元。其中將軍澳南MONTEREY錄得10宗成交，包括2座7樓A室4房海景單位，實用面積1,159呎，成交價逾3,000萬，每呎售26,268元。

農曆新年將至，集團6個項目將推出豬年優惠，購入指定95伙物業可獲1%折扣優惠。為尖沙咀的Wheelock Lounge開幕，啟德OASIS KAI TAK等指定單位亦設額外1%優惠，優惠期至3月底。