中原：1月4543宗住宅登記　涉450億元　均為5個月最高

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2019年1月整體住宅登記錄4,543宗及449.2億元，為5個月以來最高。

觀塘凱滙熱賣 刺激一手登記急升

黃良昇指出，1月數據結束了連續兩個月徘徊於2,300宗及250億元的低水平，宗數按月大升1.2倍，金額則大升86.6%，主要是觀塘凱滙熱賣，刺激一手登記急升。

整體登記按月多84% 金額升67.2%

整體登記方面，包括住宅、車位及工商舖物業，2019年1月錄得5,589宗，總值719.8億元，按月大幅上升84%及67.2%。

2018年12月份觀塘凱滙熱賣，1月整體登記宗數因而向上迫近6,000宗水平，並達到2018年8月6,688宗後的5個月新高。加上領展有12個大額登記，合共120.1億元，刺激金額升至2018年7月993.7億元後6個月新高。

凱滙成為1月一手住宅登記的主要動力，一期及二期共有1427宗登記，帶動住宅登記上升至4543宗。（資料圖片）

一手登記2168宗 凱匯兩期佔1427宗

觀塘凱滙是1月住宅登記大升的主要動力，以一手住宅來看，1月錄得2,168宗，總值282.8億元，較2018年12月的386宗及113.3億元顯著上升。1月的宗數是近3個月新高，金額則是近6個月新高。

凱滙1期錄867宗登記，總值105.87億元，是1月一手登記之冠。第二為凱滙2期，錄560宗，總值68.19億元。第三為大埔天鑽，錄271宗，總值20.23億元。

二手登記增40.1% 嘉湖有37宗成交

二手私人住宅方面，1月份錄得2,209宗，總值157.3億元，按月上升40.1%及29.2%。嘉湖山莊錄得37宗買賣登記，而沙田第一城錄得28宗，太古城有22宗，而美孚新邨則有20宗。