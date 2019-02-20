新世界推置業區塊鏈平台　中銀香港率先加入　用App可申請按揭

買樓置業不止是一個重大決定，更是複雜，當中有不少繁瑣程序。新世界發展（0017）宣布，與香港應科院合作設立首個置業區塊鏈跨界平台，透過手機應用程式，將買家、發展商、律師行和銀行連接，處理買樓時的流程，而中銀香港更成為平台的首個使用者。

該平台透過結合區塊鏈技術，買樓由簽署臨時買賣合約、正式合約、申請按揭至完成交易的流程中的人手工作，令買家可經由手機App完成，所需時間減省約8小時與節省紙張。

預計平台今年4月推出

集團營業及市務總監黃浩賢指出，已於2年前研發該平台，但就無透露投資額。平台將於今年4月中旬推出，適用於旗下新樓，而今年將有1,000單位應市，連及2020年3,000伙供應，預計至少有4,000個客戶使用。

他透露，除了中銀香港與其合作外，目前有許多銀行正在洽談，涉及至少3至4間銀行。他又指，銀行間競爭性和客戶需求，將推動其他銀行參與平台，相信只是時間問題。

平台上有發展商提供按揭

新世界營業及市務高級經理李曄補充，屆時將有一間律師樓、中銀香港參與外，並有公司自家的按揭貸款。

該平台使用區塊鏈技術，將數據和交易記錄加密，並減省一手樓買賣交易過程中，與銀行及律師樓之間的溝通，按揭資料搜查和比較，填寫申請文件等人手工作。黃浩賢預計，可為買家節省近8小時，同時服務提供者亦因受惠平台，可省卻近47小時，整個產業鏈省卻近55小時。