紅磡啟岸首批111伙　折實平均呎價不過2萬元

由恒地（0012）發展的紅磡啟岸今日公布首張價單，涉111伙標準分層戶，當中23伙為開放式戶、69伙為一房戶、19伙為兩房戶，實用面積由196至391平方呎，定價由415.8萬元至865.3萬元，呎價由19,381至25,066元，平均呎價為21,714元。

以最高折扣優惠為92折計，折實售價由382.5萬元至796萬元，折實呎價由17,830至23,060元，折實平均呎價19,977元。

196平方呎戶折實入場費382.5萬

是次最低入場費為3樓D5室，實用面積為196平方呎，定價415.8萬元，折實售價為382.5萬元。另外，發展商為當中30伙提供最高9成按揭貸款，涉及16伙開放式戶，14伙1房戶，首年按揭息率為P -1.8%，兩年後為P-1.25%，其後為P+1%。

林達民：理想呎價2.6萬至2.7萬元

恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，是次開價以啟德區新樓參考，故為折讓開價，形容是以「相宜價」吸引大眾關注。他透露，理想呎價為2.6萬至2.7萬元。

林達民認為樓市開始步入上升軌，近日有見元朗新盤銷情強勁，相信小型單位需求強烈，因細價樓客底廣闊，吸納投資者和用家，加上所需資產好低，直言「Lump Sum谷起購買力」，故不擔心細單位供應飽和。

發展商透露最快日內收票，3月上旬開售。該盤位於馬頭圍道63號，提供551伙，戶型由開放式至兩房，實用面積由170至425平方呎，預計關鍵日期為2021年3月31日。