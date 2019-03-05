九倉置業：海港城今年首月銷售額跑贏大市　按年升逾1成

九倉置業（1997）主席兼常務董事吳天海出席全年業績發佈會表示，今年本港零售環境受到中美矛盾、匯率波動、經濟表現影響，故今年所做的預算較保守。

不過，他指出海港城今年首月銷售額有所增長，按年升幅超過1成，增速優於大市，並稱見到旗下商場租金成本改善，相信租客有能力支付更多租金，預計租金會慢慢提升。

九倉置業副主席兼執董李玉芳則補充，以增長率計，運動用品表現最好，以銷售額計則是消費品最佳，帶動海港城銷售額。她又指，今年有三份之一租戶到期租約續租，續租租金升幅視乎租戶類型、表現等。

九倉置業副主席兼執董李玉芳指，港灣豪庭聽濤閣將改建成36萬平方呎寫字樓樓面，現已有客戶洽租7層樓面面積，租金不俗。（盧翊銘攝）

預計今年寫字樓市場表現審慎

寫字樓方面，李玉芳透露，港灣豪庭聽濤閣將改建成36萬平方呎寫字樓樓面，現已有客戶洽租7層樓面面積，租金不俗，並已進入最後簽約階段，料今年9月交樓後，明年才能見到實質租金增長，並預計今年寫字樓租金市場表現審慎。

酒店方面，他指出，集團旗下3間廣東道酒店去年入住率已超越2014年時的自由行旅客高峰期，但客房房租則較2014年有所下跌，故表現持平。至於新開的美利道酒店，吳天海回應酒店剛開始營業，遊客未熟悉，去年第4季酒店入住率約70%，預計入住率需要3至4年穩定下來，相信今年表現會更好。

九倉置業主席兼常務董事吳天海表示，海港城過去十年平均增長率13.3%，但今年情況比較緊張。（盧翊銘攝）

未來繼續減少內地投資

至於出售內地資產的時間表，吳天海指出，海港城雖然有穩定增長，過去十年平均增長率13.3%，但今年情況比較緊張，外面情況比較困難，如環球經濟增長放緩，故旗下海港企業（0051）已出售內地資產，未來將繼續減少內地投資。

投地是兵不厭詐 截標才公布

被問到有否興趣投標高鐵西九站上蓋商業地，他指投地是兵不厭詐，「截咗標話你聽」。

去年底集團負債比率降至17.6%，吳天海認為每年收租物業基礎盈利65%作派息，餘下35%則用以減債，可以預計到負債水平。而他強調現時負債水平不算過高或過低，為合理水平，故不會特別干預。