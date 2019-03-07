九倉吳天海：集團無壓力拿地　資金續停泊於本地地產股

九龍倉集團（0004）主席吳天海出席全年業績會時表示，去年經營環境有喜有憂，地產市道放緩。旗下本港地產業務盈利按年明顯減少，則與物業入帳有直接關係。

他又指，集團的物流業務去年業績倒退，是與碼頭競爭力下降有關。本港貨運量由全世界第一，變成第七，故已和幾個碼頭經營公司簽署協議，聯運安排以加強碼頭競爭力，從而重新提升貨運量。

九龍倉集團主席吳天海（圖中）指，貨運業不是城市競爭，是全球競爭。（洪嘉徽攝）

已就海港聯盟和競爭委員會接觸

被問到海港聯盟令業界擔心壟斷，吳天海表示已和競爭委員會接觸，並稱貨運業不是城市競爭，是全球競爭。他又認為參考毗鄰地區，僅本港和深圳的貨運碼頭非單一營運商，亦已向船公司解釋聯盟事宜，船公司亦明白舉動背後邏輯，可令營運成本降僅低，令貨品進出更快。

另外他指出，今年和去年主要盈利貢獻仍是內地物業，其次為內地收租物業，合共收租和發展物業兩部門對整個集團盈利達75%。

九龍倉集團主席吳天海（圖中）指，分拆九龍倉置業所得的CME2錄盈餘160億元，是用作投放於優質股票上。（洪嘉徽攝）

股票是作長線投資

至於因分拆九龍倉置業（1997）所得的CME2錄帳面盈餘160億元，他解釋是用作投放於優質股票上，而投資不是經常買賣，主要的股票於2017年12月、2018年1月買入，而年報顯示的是帳面上的盈餘，強調於買入後有增無減，是作長線投資。

過去吳天海曾指CME2是資金停泊港，之後會買入了本地地產、內地地產及上市藍籌公司股票，各佔三份之一。但他今日解釋道，集團在本港的土地儲備達300萬平方呎，直言「依家都未買到地，暫時又無壓力要買多啲地」，加上仍有貸款額用作拿地，上述於地產股的投資仍會繼續持有。被問到會否加碼投資，他就回應：「零星我有，但唔係大錢。」