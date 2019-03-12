保良局青年宿舍今動土　特首：提供實而不華的住所

保良局早年獲恒地（00012）主席李兆基捐地、並於元朗馬田壆興建全港最大的青年宿舍「保良局李兆基青年綠洲」，於今日舉行動土典禮，由行政長官林鄭月娥、恒地副主席李家誠主禮。

特首林鄭月娥致辭時表示，在職青年缺乏生活空間，故善用民間土地資源，向青年提供實而不華的居住空間，又稱對項目充滿期待。她又提到青年共享空間計劃，保良局已開始營運其中一間空間，恒基近日也決定參與計劃。

恒地副主席李家誠（圖右）表示，項目租金相對低於市值，是希望青年人可多些儲蓄，更快行上創業之路。（鄭子峰攝）

李家誠：家父希望幫青年人實現夢想

李家誠則表示，父親重視教育，曾多次捐款予不同大學，更稱「除左教育方面，家父亦有一個心願，希望進一步幫到年青人實現夢想」，故捐出上址作青年宿舍。

他表示，項目租金相對低於市值，是希望青年人可多些儲蓄，更快行上創業之路，而要真正幫助年青人，青年宿舍是要打造成成長和發展的地方，提供不同支援，希望青年綠洲成為培育年青人才的基地。

項目將提供1,680個宿位（鄭子峰攝）。

早前獲財委會批14億興建

項目早前獲立法會財務委員會通過逾14億元建築費撥款申請，預計將於2021年第三季竣工，屆時將提供1,680個宿位，讓18至30歲在職青年以半價市值租金租住最多5年。

入住條件為本港永久居民，1人申請者入息水平不得超過18至30歲就業人士每月收入的第75個百分值，2人申請不得超過1人申請者的1倍。而1人和2人總資產值上限分別為35萬元和70萬元。