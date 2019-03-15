嘉里建設全年純利跌近2成至75億　派末期息0.95元

嘉里建設（0683）公佈，截至去年底全年盈利為74.99億，按年跌19%；若扣除投資物業公允價值，盈利則大減5成至33.45億元；每股盈利5.16元，派末期息0.95元，連同中期息0.4元，全年派息1.35元。

期內，收入約214億元，按年大減近4成；其中香港物業部營業額為81.2億元，按年跌62.6%，主要是來自旗下新盤「皓畋」及「滿名山」之確認銷售，兩個項目均售出91%的單位；至於住宅、商業及辦公室物業投資組合收入為11.64億元，按年升6%；其中MegaBox、嘉里中心及住宅項目Resiglow的出租率都達100%。

來自中國物業部收入按年少4%至133億元，已落成物業銷售收入下跌11%；儘管租金收入增長7%，毛利亦下降2%至56.78元。

積極參與政府土地投標

公司指，核心盈利的倒退，主要源自去年初採用新會計準則、為澳門發展的中期物業作出 11.75億元減值虧損撥備，以及金融資產錄得公允價值淨，由2017年的減少200萬元，急增至去年的14.61億元。

公司認為，貿易爭端及中國經濟狀況勢將對經濟環境構成影響。鑑於波動加劇，在推展業務時會審慎行事，對財務及人才資源作出縝密部署。 除住宅用地外，集團將繼續物色工商業相關資產。會積極參與政府的土地投標。