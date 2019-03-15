中原三大樓價指數升幅37周最大　CCL按周升0.71%　新界西升勢顯著

樓市繼續反彈！中原城市領先指數CCL最新報173.47點，按周升0.71%，升幅37周最大。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報175.38點，按周升0.89%，升幅37周最大。CCL(中小型單位)報173.32點，按周升0.76%，升幅37周最大。

三大整體指數同樣連升5周，為35周以來首見，CCL累升2.07%，CCL Mass升2.64%，CCL(中小型單位)升2.29%。CCL(大型單位)報174.18點，按周升0.46%，連升3周共1.65%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周三大整體樓價指數的按周升幅均為37周最大，顯示樓價加快上升。

他又指，四大整體樓價指數齊升3周，是37周以來首見，即六招房策公布後再現。樓價升浪已經展開，兼且明顯加快向上。齊升3周計，CCL累升1.52%，CCL Mass升1.66%，CCL(中小型單位)升1.49%，CCL(大型單位)升1.65%。CCL目標為去年歷史高位188.64點。

樓市在新春後回勇，四大整體樓價指數齊升3周，是37周以來首見。（資料圖片）

新界西樓價升勢顯著 3周累升3.09%

新春起計，四區樓價全面上升。其中新界西樓價升幅最為顯著，3周累升3.09%。新界東樓價累升1.54%，九龍樓價累升1.85%，港島樓價累升0.27%。

本周新界西CCL_Mass報158.97點，按周升1.58%，升幅6周最大，連升3周共3.09%。新界東CCL_Mass報185.45點，按周升1.50%，升幅4周最大。九龍CCL_Mass報172.11點，按周升1.09%，升幅3周最大，連升4周共3.90%。港島CCL_Mass報178.64點，按周跌0.32%，連升3周後輕微回軟。