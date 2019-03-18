愉景灣意堤首輪招標暫沽8伙　成交呎價高見2萬元

香港興業（0480）旗下愉景灣新盤意堤，昨日（17日）起進行招標發售首批40伙單位，一手成交紀錄冊顯示，暫沽出8伙，套現約8,980萬元。

項目共有3座住宅大廈，提供196個分層單位，實用面積344至1,844平方呎，提供開放式至4房2套房的間隔，預計關鍵日期為2020年6月30日。

暫售出4伙開放戶

已售出的單位當中，包括4伙開放式戶，分別為6座3、8樓F室，實用面積同樣是350平方呎，成交價分別為500.5萬及541萬元，呎造1.43萬元及1.54萬元；以及6座3、10樓D室，實用面積同樣是410平方呎，成交價分別為672.84萬元及696.8萬元，呎造1.53萬元及近1.7萬元。

最高呎價見2萬元

亦有2個2房戶和2個3房戶成交，為6座10、15樓B室，實用面積均是821平方呎，成交1,461.3萬元及1,642萬元，呎造1.78萬元及2萬元；以及6座3樓A室3房戶、實用面積1,019平方呎，成交價為1,428萬元，呎造1.4萬元。至於造價最貴的則是6座15樓A室3房戶，實用面積1,019平方呎，成交價2,038萬元，呎造2萬元。