【新盤混戰】元朗朗城滙加推72伙　油塘曦臺首推平台特色戶

本月多個新盤共同出招，先後宣布加推單位。華懋集團與港鐵（0066）合作的元朗朗城滙第2期加推72伙，定價由664.6萬至1,517.9萬元，呎價由16,991至21,583元。

以最高15%折扣計，折實售價由564.91萬元至1,290萬元，折實呎價由14,442至18,346元。最低入場費的單位為第5座11樓E室1房戶，實用面積319平方呎，定價664.6萬元，呎價20,834元，折實售價564.91萬元，折實呎價17,709元。

曦臺輕微提價2%加推33伙

另外，宏安地產（1243）與內房旭輝（0884）等發展的油塘曦臺加推第2張價單，涉及33伙，全屬兩房戶，當中包括更次推出的3伙平台特色戶，平台面積由86至268平方呎不等。該33伙價單定價由937.7萬至1,113.8萬元，呎價由18,754至22,268元，最高13%折扣計，折實售價815.8萬至969萬元，折實呎價約16,316至19,373元，折實平均呎價17,722元，輕微提價約2%。

油塘曦臺加推33伙，全屬兩房戶，當中包括更次推出的3伙平台特色戶。（發展商提供）

AVA 228再加推19伙於周六賣

而市區「龍床盤」、資深投資者盧華家族集團旗下的長沙灣AVA 228亦上載第6號價單，加推19伙，實用面積由155至249平方呎，定價386.2萬元至604.4萬元，呎價22,452元至27,574元；最高12%折扣計，折實售價約340萬元至532萬元，折實呎價約19,758元至24,265元，折實平均呎價20,877元，將於本周六（23日）發售。