瑞安房地產今年銷售目標100億元　維持現有負債水平

瑞安房地產（0272）執行董事、董事總經理及財務總裁孫希灝出席全年業績會指出，今年銷售目標為100億元人民幣，因今年末才能推出主要樓盤銷售。

至於集團與中國太平洋保險及上海永業企業聯合競得的上海太平橋項目區域內的123、124、132 街坊地塊，擬開發為辦公及零售用途。集團執行董事羅寶瑜透露，今年底將開始建築，預計2022至2023年開業。

設新投資平台 資本額10億美元

公司與宏利投資者、中國人壽信託推出核心+辦公樓投資平台，目標資本承擔總額為10億美元，以投資於中國上海等一線城市的辦公樓物業。

孫希灝表示，該平台符合集團輕資產策略一部分，因單靠公司自己投入，發展速度較慢，而不少項目投資額較大，集團也可向對第三方公司提供增值服務，如出租管理等。

孫希灝表示，回購中國新天地也是集團策略一部分，相信全資擁有新天地可增加其發展可能性。（洪嘉徽攝）

維持現有負債水平

被問到集團投資大增，是否有加槓桿的考慮。孫希灝表示，財務角度來看，不會大幅度增加負債，現時負債比率為40%，相信是合理和持續的負債水平。

他續稱近年的投資均為難得的投資，而回購中國新天地也是集團策略一部分，相信全資擁有新天地，可增加其發展可能性，也相信財務上不會有太大壓力。