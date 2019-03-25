恒地啟岸加推56伙　暫沽6成單位　套現約20億元

發展商多盤同售，亦獲不俗表現。恒基（0012）旗下紅磡啟岸自3月9日起開售，至今（25日）累售335伙，佔全盤551伙近6成單位。恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，項目至今共售出335伙單位，套現約20億元，平均成交呎價約為21,123元；而當中最高造價及呎價均為28樓B8單位，成交價約為1,100萬元，成交呎價為25,877元。

項目亦再加推56伙，實用面積196至276平方呎，定價462.2萬至745萬元，呎價21,924至28,862元；最高8%折扣計，折實售價約425.2萬至685.4萬元，折實呎價20,170至26,553元，折實均呎23,518元，較上一張價單折實均呎24,352元向下調整3.4%，並將於本周五（29日）發售。

其餘4盤本月售90伙 套現逾5.4億元

另外，由恒基與新世界（0017）合作的元朗大棠路「尚悦‧嶺 — 蝶翠峰第五期」，以及港島三峰「翰林峰」、「君豪峰」、「君譽峰」，上述4盤於本月內已售出共90伙，當中尚悦‧嶺佔58伙、君豪峰佔16伙、翰林峰佔13伙，及君譽峰佔3伙，套現逾5.4億元。

林達民指出，尚悦‧嶺本月售出的單位，平均成交呎價約為16,754元。當中第2座27樓C單位之成交價約為628萬元，創項目成交價新高；而第1座27樓K單位之成交呎價為19,213元，創項目成交呎價新高。