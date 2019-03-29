利嘉閣︰2月中細價樓交投佔比跌　 屯門區最旺

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價調整告一段落，而之前中細價物業持續4個月當道的情況逐漸逆轉，於2月份隨樓價繼續回升而進一步萎縮。綜合土地註冊處最新資料，2019年2月份全港共錄1,801宗價值700萬元以下的二手住宅買賣登記，佔同期整體二手住宅買賣登記（2,654宗）比例約67.9%，較1月份約70.2%減少2.3個百分點，為連續2個月出現回落，且跌穿70%的水平，反映樓市及樓價自低位轉勢，中細價樓交投佔比亦同步出現回落；預料隨著市況進一步好轉，樓價持續回升，中細價樓交投佔比會繼續下跌。

陳海潮︰市場交投漸向中高價物業轉移

陳海潮指出，自踏入2019年後，市況進一步回暖，二手住宅交投量價齊升，業主因應一手熱賣及之前利淡消息漸退，紛紛反價提價，令700萬元以下的二手盤源逐漸減少；當中樓價介乎300萬至500萬元以內組別的二手買賣登記佔比按月跌幅最顯著，達2.3個百分點，跌至只有30.3%，失去佔比最多的地位；而500萬至700萬元以內組別則升2.7個百分點，比例按月增至30.8%。此外，上月700萬至1,000萬元以內組別交投佔比則升1.6個百分點，高見18.9%，反映市場交投漸向中高價物業轉移 。

傳統大型屋苑，包括美孚新村、荃灣中心及大埔中心交投均錄得逾7成至8成多的升幅。﹙資料圖片﹚

中細價二手​樓 屯門區交投最旺

以十大活躍成交地區作分析，隨著樓市回升，上月全港10個中細價二手住宅買賣登記量最活躍的地區之中，表現各有升跌，當中向來最旺的屯門區，全月僅錄得149宗登記，守住龍頭位置，卻較前月的173宗回落14%。而其他錄得較大跌幅的地區還包括長沙灣/深水埗及鑽石山/黃大仙區，分別錄得34%及24%的跌幅，至各自只有75宗及58宗買賣登記的水平。至於榜內逆市升幅最大的地區為元朗區，共錄105宗登記，按月升52%。

以屋苑層面分析，因應市況好轉、買家追價入市，十大熱門中細價屋苑買賣登記量全線上升；當中尚悅及新寶城均大升3倍，各錄12宗登記。而傳統大型屋苑，包括美孚新村、荃灣中心及大埔中心均錄得逾7成至8成多的升幅。至於蟬聯榜首的嘉湖山莊上月更大錄45宗登記，按月亦增加22%。