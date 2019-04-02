長沙灣家壹加推28伙　首推兩房戶　折實平均呎價2.07萬元

3月新盤銷情暢旺，恒地（0012）長沙灣家壹首輪推50伙後，隨即加推28伙，折實平均呎價20,707元。市場消息指，截至昨日下午8時，項目暫收約267票，以78伙單位計算，超額認購約2.4倍。

家壹昨日加推28伙，包括23伙1房戶及5伙2房戶，售價由592.6萬元至1011.9萬元，發展商提供最高8%折扣，折實價由約545.2萬元至930.95萬元，折實實呎約18,755元至22,930元，折實平均呎價20,707元。

該批入場為5樓C室，實用面積277平方呎，1房間隔，售價592.6萬元，折實價約545.2萬元，折實平均呎價19,682元。

該項目位於長沙灣元州街342號，共提供200伙住宅單位，單位間隔有開放式、1房及2房戶型，實用面積由約199至479平方呎，預計入伙日期是2021年4月30日。

維峯．浚匯首推的50伙，折實平均呎價為25,951元。（圖片由受訪者提供）

維峯．浚匯暫收291票 超購3倍

同系新盤北角維峯．浚匯早前公布首張價單，涉50伙單位。市場消息指，截至昨日項目暫收約291票，超額認購約3倍。

維峯．浚匯首推的50伙，包括12伙開放式、38伙1房戶，最高折扣優惠為6%，折實售價498萬元至747.3萬元，折實呎價23,752至29,212元，折實平均呎價為25,951元。

項目由主席李兆基私人持有，位於北角木星街23號，提供216伙單位，單位間隔有開放式及1房戶型，實用面積由175至302平方呎，預計入伙日期是2020年8月31日。