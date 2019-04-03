首季一手私宅買賣登記逾5200宗　觀塘凱匯最熱賣

空置稅開徵之期迫近，即使屬傳統淡季的第一季，一手私宅銷情依然火熱，創下15年來同季最多的新高紀錄！利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，根據土地註冊處資料所得，今年首季全港共錄得5,250宗一手私宅買賣登記，較去年第四季的3,415宗升54%，亦較2018年同期的2,690宗大漲95%，並創下自2005年﹙合共15年)以來登記量最多的首季。今年首季涉及登記金額608.35億元，較去年第四季的424.11億元增加43%；若以每宗平均售價計算，今年首季為1,158.76萬元，較去年的1,241.90萬元回落近7%。

分區統計數字顯示，港島、九龍及新界區今年首季一手私宅登記表現參差，其中九龍區登記量升幅巨大，撐起全港總數。數據顯示，九龍區一手買賣登記由去年第四季的340宗，按季急升5.62倍，至今年首季的2,250宗，涉及金額達304.61億元，按季大增2.74倍。新界區表現相對平穩，錄得2%的輕微跌幅，一手私宅登記量由去年第四季的2,924宗，減少至2,870宗，登記總值則升9%至257.54億元。至於港島區表現明顯落後，季內僅錄得130宗一手私宅買賣登記，按季少14%，而登記總值跌勢更急，由去年第四季的106.44億元，下挫57%至只有46.20億元。

觀塘「凱匯」成為最熱賣的單一新盤，1期及2期合共錄得1517宗登記。﹙資料圖片﹚

次季一手私宅登記宗數 料再升至少15%

按樓盤分類，今年首季應市新盤中，以九龍區新盤表現最突出，當中觀塘「凱匯」成為最熱賣的單一新盤，1期及2期合共錄得1,517宗登記，涉及登記總值189.02億元，平均每宗成交價約1,246萬元。其次是新界區白石角的「天鑽」，共錄847宗買賣登記，涉資63.08億元，每宗均價約745萬元。此外，在首季的十大熱賣新盤當中，平均每宗成交價最高者為白石角「雲匯2期」，期內錄得11宗登記，平均每宗涉資約1,373萬元，而較低平均價者則為元朗「尚悅‧嶺」的約448萬元。

陳海潮指出，一手私宅市場經歷首季旺市後，料次季步伐可望進一步加快，預期季內有至少4個逾千伙的大型新盤有機會相繼登場，如白石角「海日灣II」(1,408伙)及南昌站上蓋「匯璽III」(1,172伙)等；連同其他新盤及發展商繼續加快推售餘貨，初步估算次季一手私宅登記宗數有機會再升至少15%，有力突破6,000宗的水平，重返近年按季高位。