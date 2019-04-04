【新盤招標】地建會：非豪宅新盤　首批2成單位必須公開發售

地產建設商會今日就新盤招標安排，開會商討。該會執委主席梁志堅於會後指出，與會的發展商同意，非豪宅新盤在初次開售時，首批2成單位必需要列出價單，作公開發售。至於豪宅單位如何處理，由於不影響大眾，則交由發展商自行決定。

目前新盤銷售要求，首批單位須佔整體已獲批出預售單位數目的20%。

梁志堅又稱，與會會員都同意，招標內容「講清楚有咩優惠條件」，並將資料交給銷監局作參考，及於發展商網頁公布出來。他補充，個別非豪宅新盤，可能只有數十個單位，但都要公開發售，「暫時都要跟隨」。

料非會員會跟隨有關安排

目前商會同意首批2成單位必須作公開發售。被問到未來會否增加公開發售比例時，梁志堅稱，這是會員初步商討的結果，未來會再跟進及作出調整。

被問到其餘發展商會否跟隨銷售要求，梁志堅稱，部分非會員的外資發展商「知道大圍（市況）係點行，都會跟住市場」。

豪宅定義與空置稅有關

問到豪宅與「上車盤」的定義，梁志堅稱正與政府討論，因為此問題與空置稅有關；未來會再就豪宅定義與會員商討，但強調「唔會太離譜，500至600呎單唔會叫豪宅，一千幾百呎因位置問題都可能係。」他直言，空置稅對發展商銷售豪宅時有「好大困難」，不過今日的會議集中於招標售樓問題，會容後再討論。

梁志堅又表示，發展商以後要將所有的招標條例公開，不論中標者、入標者，以及其他人包括傳媒，都可以在包括項目網站等不同的地方知道招標的流程，亦會通知銷監局。他強調，所有合法的銷售方式都可以去做，但一定要有高透明度。

他又指，會將今日的共識通知沒有到場開會的會員，不排除有會員不認同，但指出雖然商會沒特權去規定會員一定要執行，但從過去經驗，大部分均會遵守。

陳帆指出，有個別發展商招標方式不理想，政府正在跟進。（梁鵬威攝）

陳帆：有發展商一手招標方式不理想

運輸及房屋局局長陳帆今早表示，政府留意到近期有相當多發展商，以招標形式出售一手住宅，指有個別發展商招標方式不理想，政府正在跟進。

他又表示，一手住宅物業銷售監管局較早時已去信有關地產發展商及代理，要求提交資料。

陳帆指出，一手住宅招標要遵守守則，包括上載售價以及其他資料到網站等。

政府早前表示，發展商以招標形式出售一手住宅的情況不理想。問到今次共識，能否說服政府不提出更多規限措施。梁志堅回應指，發展商起碼要做到自律。