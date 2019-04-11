Q房網：今年首季「首置客」佔二手成交93%　內部轉讓個案急升21%

近期樓市交投回升，據Q房網數據顯示，今年首季二手註冊量9,244宗，按季急升56%，涉及總金額逾284億元，按季增幅46.6%，同時間以內部轉讓（買賣雙方其中一個名字相同）個案錄1,062宗，按季升21%。

Q房網將買賣雙方最少有一個姓名相同，列為內部轉讓個案計算，顯示二手市場成交回升，內部轉讓個案亦跟隨上升，上月錄得378宗內部轉讓成交，創半年來新高，帶動首季度內部轉讓成交有1,062宗，較去年第4季的876宗升逾21%。

不過，內部轉讓佔整體二手成交的比例卻降至約10.4%，主因是整體二手註冊宗數較高，令該比例不升反跌。

陳坤興指現時不少用家透過內部轉讓自製「首置」身分。（代理提供）

Q房網香港董事總經理陳坤興稱，隨著上季內部轉讓個案大幅增加，部分或已透過「首置」身分再入市。今年首季整體約有14,571宗住宅註冊成交，當中只有1,050宗住宅成交需繳交新住宅從價印花稅（NRSD），即代表餘下13,521宗成交均為首置客，較去年第四季升逾6成，亦佔整體住宅買賣近93%，較去年第四季的88%為高，更是2014年7月徵收雙倍印花稅（DSD）以來新高。

陳坤興表示，隨著過去1季股市持續回升，港股重上約3萬點水平，財富效應下買家自然加快入市，透過內部轉讓以「首置」身分入市買家自然大幅增加，隨著中美貿易戰可望於短期內達成協議，加上未來一季將有大量新盤登場，相信本季整體住宅樓市會持續暢旺，內轉個案亦會維持高水位。