中原CCL三大指數齊升10周　九龍樓價連升9周　創史上最長連升

香港樓市持續回勇，中原地產三大整體指數齊升10周，為101周以來首見，上一次出現是2017年5月。CCL Mass累升7.34%，CCL（中小型單位）升6.81%，CCL升6.14%。

樓市升勢進入新階段，整體樓價持續向上，升幅卻時大時小。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報183.41點，按周升0.63%。CCL（中小型單位）報180.99點，按周升0.48%。。中原城市領先指數CCL報180.37點，按周升0.12%。CCL（大型單位）報177.19點，按周跌1.77%，連升7周後回軟。

九龍樓價連升9周

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，港九市區樓價表現突出。九龍CCL_Mass最新報180.68點，按周升0.87%，連升9周共9.07%，創該區歷史最長連升。港島CCL_Mass報190.72點，按周升0.69%，連升5周共6.76%，是2013年2月後最長連升。港九兩區齊升5周，是423周（逾8年）以來首見，即2011年3月後再現。

新界西CCL_Mass報165.49點，按周升1.93%，升幅為38周最大。新界東CCL_Mass報187.21點，按周跌1.73%，連升4周後回軟兩周。四區樓價三升一跌，帶領大市升勢持續，未來四區樓價輪翻上升。