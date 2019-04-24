港鐵日出康城11期收11份標書平區內紀錄　恒地、會德豐等獨資入標

港鐵（0066）將軍澳日出康城第11期物業發展項目經已截標，港鐵方面稱共收到11份標書文件，追平日出康城1期的11份紀錄。各大發展商反應踴躍，建灝地產、華懋、恒地（0012）及會德豐（0020）獨資入標；遠東發展（0035）與保利置業（0119）合資入標；中海外（0688）、信置（0083）及新地（0016）亦有入標。

港鐵表示，將詳細考慮收到的標書文件，並於稍後公布招標結果。會德豐地產高級經理（物業估價及研究）何偉錦認為，項目位於日出康城中心，出入地鐵及商場都比較方便。至於有傳補地價金額創項目新高，他指出價都是計自己數。

現場所見暫收11份標書，圖為恒地代表。（許世豪攝）

上月收29份意向書

項目上月22日截收意向，共收到29份意向書，當中包括新世界（0017）、會德豐地產、新鴻基（0016）等大型發展商。有消息稱，日出康城第11期補地價金額逾30.54億元，折合每呎補價約3,194元，較第10期的2,044元高出56.3%；同時亦打破第7期的3,147元紀錄，創日出康城新高。

提供不多於1,850個住宅單位

日出康城位於將軍澳市地段第70號餘段，是清水灣半島西面的一個分期發展項目，第11期坐落於未來「日出康城」商場之上蓋，在港鐵康城站之南面，其住宅樓面面積上限為88,858平方米，提供不多於1,850個住宅單位。

張競達料每呎樓面地價最高5500元

中原測量師行張競達表示，日出康城11期項目上月接獲29份發展意向書，為各期歷來最多，反應踴躍。項目今天截標，現接獲11份標書，反應可算理想，超乎市場預期。

他又指，市傳項目補地價金額30.549億元，即每呎樓面補地價3,194元，為日出康城新高，與上一幅批出的10期每呎樓面補地價約2,044元相比，補地價金額相差逾56%，但與毗鄰的7期3,147元接近，故11期項目補地價金額屬合理，亦符合市況。

近月樓市氣氛持續造好，一手新盤銷情報捷，二手屋苑亦屢錄破頂成交，增強發展商的投地信心，加上日出康城11期位處整個康城區中心點，雖然景觀欠奉，但坐落商場上蓋，已有十足吸引力，估計項目每呎樓面地價可達5,000至5,500元。