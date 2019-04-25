新地逾60億元發展南沙慶盛項目　郭基煇：中港兩邊一齊做

本地發展商紛紛北上發展，新鴻基地產（0016）執行董事郭基煇表示，今年2月以14億元投得廣州南沙慶盛的一塊商用地皮，連同去年投得的鄰近地皮，兩塊地建築面積約355萬平方呎。項目投資額為60億元，包括寫字樓、商場及交通樞紐，預期2023年會分階段落成。

計劃每1至2年推出新大灣區項目

新地在內地有逾10個投資項目，包括上海IFC及廣州IGC等。郭基煇稱，公司內地項目價值過千億元，佔整體資產2成。

大灣區方面，新地項目資產約300億元，他最看好香港、廣州及深圳的潛力，每個投資開發時間約5至10年，計劃每1至2年可推出1個新項目，期望未來在大灣區每1個城市都有落腳點。

郭基輝指，看好香港、廣州及深圳的潛力，期望未來在大灣區每1個城市都有落腳點。（林樂謙攝）

未來香港內地「兩邊一齊做」

他續指，內地地產業競爭激烈，投地條件多，必須引入指定企業，例如南沙慶盛項目須引入AI等科技產業，新地會以公共交通導向型發展（Transit Oriented Development），即在鐵路站沿線等地發展商住項目。

香港方面，他指雖然本地發展空間有限，發展商競爭激烈，但新地始於要維持龍頭地位，未來會香港及內地「兩邊一齊做」。

本港樓市升勢是「意料之外」

香港樓市轉旺，他認為本港樓市反彈凌厲，二手成交皆提價及封盤，形容樓市升勢是「意料之外」，年初並無預計反彈速度之快，又認為現時售價為1,000萬元以下的單位交投活躍，相信樓價走勢與恒指走勢相若。