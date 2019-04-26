會德豐日出康城MONTARA　1房折實入場費530萬元

會德豐地產旗下日出康城MONTARA推出首張價單，涉124伙，首批折實平均呎價13,990元，明日起開放示範單位供市民參觀。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，首張價單124伙，涵蓋1房至3房及特色戶，全部位於2座，定價由674.5萬元至1339.8萬元，呎價由16,169至20,596元。發展商提供最高折扣21.5%，折實售價529.5萬至1051.8萬元，折實呎價12,693至16,169元。

入場單位為2B座7樓E室，為1房單位，實用面積368平方呎，折實售價529.5萬元，折實呎價14,389元。

圖中為MONTARA兩房示範單位，實用面積450平方呎。（發展商提供）

梁志堅：價錢震撼 集團不會故意「造低」價格

會德豐地產副主席梁志堅表示項目有商場，可成為日出康城的中心，他形容今次價錢是「震撼價」。不過他不同意開價屬低水，認為今次開價屬市場價，又笑言即使他們願意平賣，港鐵亦不會批準，因他們對價格有規定。

他又說集團不會故意「造低」價格，將來加推時加、減幅度都不會太大。問到空置稅，他指不會對今次樓盤有影響，會繼續貨如輪轉。另外，是次價單124個單位預計可套現約11.69億元，折實則為9.18億元。

將軍澳日出康城7期合共提供1,120伙，分7A及7B期，MONTARA為7A期，涉616伙，提供一房至三房間隔，分300至800平方呎，一房佔18%、兩房佔62%、三房佔17%，特色戶佔3%。