【百億跑道地】啟德跑道地收7份標書　會德豐等合組巨無霸財團

啟德第4C區2號「跑道住宅地」已經截標。地政總署表示，合共收到7份標書。現場所見長實（1113）、嘉華（0173）獨資入標；會德豐地產、華懋集團、中國海外（0688）、恒基地產（0012）、新世界發展（0017）、及帝國集團合組「巨無霸 」財團，合資形式競投；年初投得毗鄰跑道地的新地（0016），以及信置（0083）都有入標。

嘉華國際香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，市區望維港海景的地皮少，因此集團有興趣，至於出價則按市況。

測量師：或問鼎九龍東呎價新地王

中原測量師行張競達表示，今次反應可算符合市場預期。該地位處跑道前排，可享優質全維港景致，屬市區罕貴地皮，參考毗鄰第4C區3號地今年1月以樓面呎價17360元批出，料該地估值115.4億元，每呎樓面地價18,000元，有機會問鼎九龍東呎價新地王。

新地今日亦有派代表前往政府總部入標。（梁鵬威攝）

市場最高達115億估值

地皮屬前機場跑道內地皮，佔地約10.5萬平方呎，最高可建樓面逾64萬平方呎。賣地章程條款與旁邊今年初批出的第4C區3號地盤相若，住宅部分設有高低座。另外中標財團需負責興建海傍一段海濱長廊及有蓋行人天橋等。

市場最高估值89.76億至115.4億元，預計每方呎樓面地價1.4萬至1.8萬元，或挑戰區內新區。

新地於1月投得毗鄰跑道地

新地於今年1月以112.6億元，即每方呎樓面地價17,360元投得的第4C區3號地皮，地皮同樣位於跑道區前排，並可享全維港海景。