恒地、太地申請改劃　將鰂魚涌海濱街一帶舊樓改建逾60萬呎商廈

恒地（0012）及太古地產（1972）收購的鰂魚涌濱海街舊樓項目，即鰂魚涌濱海街16-94號及英皇道983-987A號，最近向城規會申請，將住宅（甲類）地帶，改作「辦公室，商店及服務行業及食肆」用途。

項目的地盤面積約4.39萬方呎，申請人擬以15倍地積比率發展，總樓面面積約65.8萬方呎，當中59.2萬方呎為辦公室，6.6萬方呎則為零售。據城規會文件，將興建兩幢32層高的甲級辦公室大樓，將各有包括21層的辦公室、3層高的零售平台，以及一個7層地庫停車場。

申請人指，本港房屋及經濟活動土地供應同樣短缺，而鰂魚涌藉此形勢定位作為商業中心區以外的主要辦公室樞紐，可鞏固香港於大灣區的領先地位，並降低商業中心區及鰂魚涌居住密度，以及與太古坊辦公室發展項目產生協同效應。

申請人指計劃可降低鰂魚涌的商業中心區及居住密度。（城規會文件）

另外，李澤楷旗下盈大地產（0432）持有的中環己連拿利3-6號項目，最近亦再闖城規。申請人擬以辦公室（以及商店 / 食肆）連同行人改善計劃發展。

文件顯示，地盤面積為1.17萬方呎，申請人擬以地積比率12倍發展，建築樓面面積約14萬方呎，建一幢27層高商廈，當中1層作零售/食肆用途，1層為升降機大堂/食肆、綠化空間及公共行人通道，21 層作辦公室用途及4 層地庫停車場。