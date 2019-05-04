【MONTARA】逾千名準買家「打蛇餅」等揀樓　龍尾排至廣東道

今日多個新盤同時開售，會德豐地產旗下日出康城MONTARA首輪推售500伙，早前累收逾1.8萬票，超額認購35倍，成今年新盤「票王」。

【下午5時半更新】

B組客已陸續抵售樓處揀樓，會德豐常務董事黃光耀表示，已沽近半可售單位，A組大手客時段已沽144伙，B組時段首1小時已沽100伙，預計今日內可悉數沽清。他表示，A組客出席近9成，以選購2房及3房為主，認為揀樓速度快，成績較集團去年推售的日出康城MALIBU更佳。B組客則以用家為主，近6成客人年約18至45歲，大近分心儀1至2房單位。

【下午4時半更新】

下午3時半起為B組客時段，每人限購1至2伙。現時所見，逾千人於尖沙咀海港城售樓廠樓下「打蛇餅」，隊尾已排至廣東道，準買家魚貫跟隨指示進入商場售樓處揀樓，現時亦有工作人員維持秩序。

【下午2時更新】

市場消息指，截至下午2時，大手時段已累沽144伙，下午3點半起，將是B組客時段，累收逾萬票，每人限購1至2伙。發展商早前透露約有400組大手客，已預留200伙供他們選購。會德豐（0020）常務董事黃光耀表示，項目首2小時已沽出逾100伙，大手客出席率約8成，認為大量投資客出現，反映市況穩定，當中以本地客為主。

他表示，目前有3組客人認購4伙，最大手客連掃1房、2房半、3房及3房半，折實售價3820萬元，為項目成交金額最高。至於剩下未推售116伙，他表示最快今日加推，加價幅度約5至10%。

截至下午5時半，MONTARA已累沽近半成單位。（黃寶瑩攝）

【早上9時半更新】

準買家已在尖沙咀售樓處排隊等候。現場所見，逾百名準買家已在售樓廠外「打蛇餅」，早上時段為A組時段，每人限購2至4伙。B組客則在下午時段揀樓，每人限購1至2伙。

日出康城7A期MONTARA，涉616伙，提供1房至3房間隔，實用面積由342至816方呎，首輪推售500伙，折實平均呎價14,704元。

今日有3個新盤同日推售，包括日出康城MONTARA推售500伙、何文田瑧樺推售全盤240伙，以及白石角海日灣II次輪推366伙，成為近6年來最多一手單位開售的周末。