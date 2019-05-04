【新盤混戰・瑧樺】今年九龍最貴新盤　開售首日賣剩7伙

由新世界發展（0017）與恒基地產（0012）合作發展的項目﹑位於何文田的項目瑧樺，今日開售全盤240個單位。瑧樺位處何文田豪宅地段，項目提供240伙單位，實用面積由204平方呎至526平方呎，涵蓋開放式戶、1房戶及2房戶。

該盤首張價單定價由最低594.3萬元至最高1,663.8萬元，呎價24,959元至最高31,631元。折實價由最低499.2萬元至最高1,397.5萬元，呎價20,963元至26,568元。折實平均呎價24,308元，創今年九龍最貴新盤。

成交平均呎價達25352元 創今年九龍新盤新高

瑧樺早前開價進取，打破本年九龍新盤開價新高。今天暫售出的233伙單位中，成交平均呎價高達25,352元，料成為本年九龍公開發售的新盤當中創最高成交均價之項目。

錄大手客連購3伙

新世界營業及市務總監黃浩賢表示，瑧樺共錄5組大手客認購，當中1組買家斥資約1,800萬元購入3伙單位。另外亦有5組買家大手連購2伙，反映買家對項目非常有信心。客源分布方面，用家佔六成，大部份為家庭客；投資者則佔四成。

【早上11時更新】

據記者現場所見，共有逾百名準買家在售樓處外排隊等候入場揀樓。發展商在昨日中午已截至收票，消息指出合共收票2,600張，超額認購近10倍。